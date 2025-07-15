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15 июля, 10:49

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж выросло до 24

Обложка © Telegam / Гусев

Обложка © Telegam / Гусев

Количество пострадавших от атаки беспилотников в Воронежской области достигло 24 человек. Такие данные привёл в своём заявлении губернатор региона Александр Гусев.

Среди пострадавших — четверо детей с травмами различной тяжести. Медики отмечают, что один несовершеннолетний находится в стабильном состоянии, двое других получили повреждения средней тяжести, а четвёртый ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Особую тревогу у врачей вызывает 56-летний пациент, который продолжает находиться в коме. Ещё двое взрослых также в критическом состоянии. Девять человек имеют травмы средней тяжести, пятеро пострадавших уже идут на поправку. По данным медицинских источников, большинство пациентов получили резаные ранения конечностей.

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Напомним, сегодня ВСУ запустили 12 ударных дронов по Воронежу. Более двух десятков человек пострадали, осколочные ранения нижних конечностей получил годовалый малыш.

Александра Мышляева
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