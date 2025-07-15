Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж выросло до 24

Количество пострадавших от атаки беспилотников в Воронежской области достигло 24 человек. Такие данные привёл в своём заявлении губернатор региона Александр Гусев.

Среди пострадавших — четверо детей с травмами различной тяжести. Медики отмечают, что один несовершеннолетний находится в стабильном состоянии, двое других получили повреждения средней тяжести, а четвёртый ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.