Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж выросло до 24
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Количество пострадавших от атаки беспилотников в Воронежской области достигло 24 человек. Такие данные привёл в своём заявлении губернатор региона Александр Гусев.
Среди пострадавших — четверо детей с травмами различной тяжести. Медики отмечают, что один несовершеннолетний находится в стабильном состоянии, двое других получили повреждения средней тяжести, а четвёртый ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Особую тревогу у врачей вызывает 56-летний пациент, который продолжает находиться в коме. Ещё двое взрослых также в критическом состоянии. Девять человек имеют травмы средней тяжести, пятеро пострадавших уже идут на поправку. По данным медицинских источников, большинство пациентов получили резаные ранения конечностей.
Напомним, сегодня ВСУ запустили 12 ударных дронов по Воронежу. Более двух десятков человек пострадали, осколочные ранения нижних конечностей получил годовалый малыш.