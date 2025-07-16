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Регион
16 июля, 06:01

Умер мужчина, раненный в голову во время атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор Гусев: Умер мужчина, получивший ранения головы при атаке ВСУ 15 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Воронеже скончался мужчина, который находился в коме после тяжёлого черепно-мозгового ранения в результате налёта БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев, комментируя последствия террористической атаки киевского режима.

«Воронежская область понесла потери от террористической атаки киевского режима. К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжёлого ранения головы», — написал он.

Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибшего и заявил, что местные власти обязательно окажут семье всю необходимую помощь. Губернатор также уточнил, что двое пострадавших, находившихся в реанимации в тяжёлом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику их выздоровления.

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Напомним, что 15 июля Вооружённые силы Украины атаковали Воронеж, запустив 12 боевых беспилотников. В результате пострадали 27 человек, включая годовалого ребёнка с осколочными ранениями ног.

Наталья Афонина
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