Западные СМИ вновь отличились необычной трактовкой событий, связанных с конфликтом на Украине. Ряд крупных итальянских изданий – La Repubblica, La Stampa и RaiNews – опубликовали фото- и видеоматериалы из российского Воронежа, пострадавшего утром 15 июля в результате атаки украинских беспилотников.

Зарубежные журналисты подали снимки и кадры последствий обстрелов ВСУ как доказательство якобы российских ударов. Более того, иностранные СМИ обвинили Российскую армию в ударе по детскому саду в «украинском Воронеже», существующем, очевидно, только в их воображении.

Пострадавшие жители Воронежа в западных новостях внезапно оказались украинцами. Скриншоты © RaiNews, La Stampa, La Repubblica

При этом западные издания процитировали губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщавшего о числе пострадавших в российском городе в результате ударов ВСУ.

«Итальянские СМИ врать не будут же», — иронично подписал скриншоты украинский блогер Анатолий Шарий.

Отметим, что итальянские медиа не впервые искажают информацию, обвиняя Россию в действиях, совершённых украинской армией. Ещё в 2022 году итальянское издание La Stampa разместило на первой полосе материал о «бойне в Киеве», проиллюстрировав его снимком из центра Донецка после взрыва украинской ракеты «Точка-У».