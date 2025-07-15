Число пострадавших от удара ВСУ по Воронежу увеличилось до 27 человек

После атаки беспилотника на Воронежскую область утром 15 июля число пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал он.

Губернатор уточнил, что 14 из пострадавших были госпитализированы, среди них четверо — несовершеннолетние. Остальные получили помощь на месте. Двое раненых в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии.