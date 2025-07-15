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15 июля, 18:05

Число пострадавших от удара ВСУ по Воронежу увеличилось до 27 человек

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/ Anna Kondratiuk-Swiacka

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/ Anna Kondratiuk-Swiacka

После атаки беспилотника на Воронежскую область утром 15 июля число пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал он.

Губернатор уточнил, что 14 из пострадавших были госпитализированы, среди них четверо — несовершеннолетние. Остальные получили помощь на месте. Двое раненых в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии.

Гусев добавил, что только три семьи нуждались в пункте временного размещения (ПВР). Им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные жильцы решили остаться у родственников до завершения ремонта.

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Напомним, сегодня ВСУ атаковали Воронеж, запустив 12 боевых беспилотников. Пострадали более 20 человек, среди них годовалый ребёнок, получивший осколочные ранения ног. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

Анастасия Никонорова
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