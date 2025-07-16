Гладков: Женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
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Женщина ранена в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram.
По его словам, жительница получила серьёзные травмы: открытый перелом бедра и проникающее ранение грудной клетки. Бойцы самообороны помогли ей и передали бригаде скорой помощи, которая доставляет пострадавшую в больницу Шебекино. Вся необходимая помощь уже оказывается.
«Пострадавшую в тяжёлом состоянии с открытым переломом правого бедра и проникающим ранением грудной клетки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — пишет Гладков.
Гладков также отметил, что от удара снаряда повреждены окна, фасад и забор частного дома. Информация о других последствиях происшествия уточняется.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ осуществили порядка 170 обстрелов территории Белгородской области. В результате атаки дрона ВСУ, сбросившего бомбу на автомобиль возле хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области, погиб один мирный житель, а второй получил ранения. Беспилотник целенаправленно ударил по легковому автомобилю, из-за чего молодой человек скончался на месте от полученных травм.