Гладков: Женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Женщина ранена в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram.

По его словам, жительница получила серьёзные травмы: открытый перелом бедра и проникающее ранение грудной клетки. Бойцы самообороны помогли ей и передали бригаде скорой помощи, которая доставляет пострадавшую в больницу Шебекино. Вся необходимая помощь уже оказывается.

«Пострадавшую в тяжёлом состоянии с открытым переломом правого бедра и проникающим ранением грудной клетки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — пишет Гладков.