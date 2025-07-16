В Смоленской области подавили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника подавлены на территории Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в телеграм-канале.

Также глава области напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам не следует подходить к обнаруженным обломкам дронов, а сообщать об их местоположении по номеру экстренных служб 112.