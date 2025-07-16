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16 июля, 19:43

В Смоленской области подавили два украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Два украинских беспилотника подавлены на территории Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в телеграм-канале.

Также глава области напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам не следует подходить к обнаруженным обломкам дронов, а сообщать об их местоположении по номеру экстренных служб 112.

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Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Так, за обстрел беспилотника можно угодить в тюрьму, если не доказать исключительную необходимость применения оружия для его уничтожения.

Артур Лапсаков
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