В Смоленской области подавили два украинских беспилотника
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Два украинских беспилотника подавлены на территории Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в телеграм-канале.
Также глава области напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам не следует подходить к обнаруженным обломкам дронов, а сообщать об их местоположении по номеру экстренных служб 112.
Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Так, за обстрел беспилотника можно угодить в тюрьму, если не доказать исключительную необходимость применения оружия для его уничтожения.