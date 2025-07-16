От штрафа до тюрьмы: Россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА

В условиях ежедневных атак беспилотников ВСУ на Россию эксперты напомнили о серьёзных последствиях для граждан, решивших самостоятельно сбивать дроны. Если не доказать исключительную необходимость применения оружия для уничтожения вражеского БПЛА, можно попасть под уголовную статью.

В отличие от Украины, где добровольцам разрешили применять личное оружие для борьбы с БПЛА, российское законодательство строго ограничивает любые попытки граждан самостоятельно уничтожать летательные аппараты.

«Человек, который применяет своё личное оружие против любого летательного объекта, оказывается под угрозой двух статей. Во-первых – административной ответственности за стрельбу в неположенном месте. Во-вторых – уголовной ответственности и возмещения ущерба за уничтожение дронов, что напрямую закреплено в законодательстве», – объяснил Вячеслав Ванеев, председатель организации «Право на оружие».

Судебный эксперт и владелец юридического бюро Антон Палюлин уточнил, что уничтожение дрона частного лица может считаться порчей чужого имущества, за что предусмотрены штраф, обязательные работы или тюремное заключение сроком до пяти лет. Если же по ошибке сбить беспилотник силовых структур России, то такие действия могут быть квалифицированы как диверсия с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы.

Директор коллегии адвокатов Андрей Князев подчеркнул, что любые действия граждан по уничтожению дронов могут повлечь личную ответственность за все возможные последствия, включая материальный ущерб третьим лицам.

Эксперты отметили, что на сегодняшний день борьба с БПЛА остаётся задачей спецслужб, а самостоятельные действия могут привести россиян на скамью подсудимых. Однако несмотря на строгость законодательства, при определённых условиях россияне всё же могут самостоятельно бороться с беспилотниками. По словам директора коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрея Князева, при уничтожении вражеского БПЛА может сработать юридическое понятие крайней необходимости, аналогичное применяемому при спасении человека.

«Если последствия серьёзные и уничтожение дрона действительно может предотвратить вред, самосуд граждан может рассматриваться как вынужденная мера. В этом случае привлечение к ответственности маловероятно», – отметил он.

Однако юристы подчеркнули, что гражданин должен быть готов доказать крайнюю необходимость своих действий. Вячеслав Ванеев посоветовал в подобных ситуациях фиксировать происходящее на видео и делать информацию максимально публичной.

В то же время военный эксперт Андрей Кошкин обратил внимание на трудности идентификации принадлежности дронов. По его словам, пока невозможно оперативно определить, чей дрон был сбит, российские власти не могут массово разрешить гражданам самостоятельную борьбу с беспилотниками.

«Человек собьёт дрон, а потом попробуй разберись, чей он был и на каком основании был уничтожен. Введение общего разрешения вряд ли будет эффективным», – подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».