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Регион
8 июля, 21:37

Прямая помощь врагу: В Псковской области запретили публиковать данные о БПЛА

В Псковской области ввели запрет на публикацию данных о применении беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В Псковской области ввели полный запрет на публикацию и распространение в СМИ и Интернете любой информации о применении БПЛА и последствиях их использования. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно подписанному указу, также нельзя распространять сведения, касающиеся применения средств противодействия БПЛА и раскрывающих местоположение сил и средств Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. По словам главы региона, нарушение запрета в ряде случаев может быть трактовано компетентными органами как оказание информационной поддержки противнику.

«Противник собирает и анализирует любую возможную информацию, чтобы оценить эффективность атак с применением БПЛА и работу наших средств защиты, после чего может использовать эти сведения против нас», – подчеркнул Ведерников.

Он добавил, что новые ограничения являются обязательными для исполнения, а их несоблюдение повлечёт ответственность в соответствии с законодательством.

Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе
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Ранее Life.ru писал, что власти российских регионов принимают дополнительные меры безопасности из-за налётов БПЛА ВСУ. В Ленобласти, помимо усиления охраны правительственных зданий, во время опасности атаки дронов будут снижать скорость мобильного интернета. В Псковской области также ограничивают скорость интернета из-за украинских атак.

Юния Ларсон
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