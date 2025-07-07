Власти Ленобласти усилили меры безопасности из-за угрозы атак БПЛА
Дрозденко сообщил об усилении мер безопасности в Ленобласти из-за атак БПЛА
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Атаки украинских БПЛА стали причиной усиления мер безопасности в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом на аппаратном совещании, информация была опубликована пресс-службой региона в Telegram-канале.
СМС-оповещения о воздушной опасности будут рассылаться только в том случае, если угроза непосредственно касается Ленобласти. Также, в районах, где есть риск появления дронов, скорость мобильного интернета будет снижена с 4G до 2G.
«Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами РЭБ вблизи мест проведения массовых мероприятий», — говорится в заявлении.
Кроме того, на парковках и во дворах правительственных зданий и органов власти усиливается охрана: сотрудники специальных служб будут досматривать все въезжающие автомобили. Главам районов, представителям МЧС, Росгвардии и других контролирующих ведомств поручено проверить и обновить документы по безопасности всех важных объектов, таких как больницы, школы и другие.
Ранее сообщалось, что над Ленобластью сбили два украинских БПЛА. По словам Дрозденко, к счастью, обошлось без разрушений и жертв.