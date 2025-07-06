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6 июля, 16:19

Над Ленобластью сбили два украинских БПЛА

Дрозденко: Два вражеских БПЛА сбиты силами ПВО в Ленинградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Два вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника», — написал он в телеграм-канале.

По словам Дрозденко, к счастью, обошлось без разрушений и жертв.

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Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести летевших на столицу дронов. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Наталья Демьянова
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