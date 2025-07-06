Над Ленобластью сбили два украинских БПЛА

Два вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника», — написал он в телеграм-канале.

По словам Дрозденко, к счастью, обошлось без разрушений и жертв.