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6 июля, 16:44

Из-за налёта дронов в аэропорту Пулково отменены 90 рейсов

Росавиация: В Пулково отменены 90 рейсов, 37 задерживаются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

По данным Росавиации, к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эти изменения связаны с временными ограничениями, введёнными в ряде российских аэропортов.

«Отменено на прилёт и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания», — говорится в сообщении Росавиации.

До этого стало известно, что над Ленобластью сбили два украинских БПЛА. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.

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Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56. Несмотря на это, с 18:00 до 21:00 планируется вылет более 70 рейсов. В терминале B наблюдается скопление пассажиров в зонах регистрации и досмотра, но общая обстановка оценивается как спокойная.

Наталья Демьянова
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