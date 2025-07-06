Из-за налёта дронов в аэропорту Пулково отменены 90 рейсов
Росавиация: В Пулково отменены 90 рейсов, 37 задерживаются
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По данным Росавиации, к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эти изменения связаны с временными ограничениями, введёнными в ряде российских аэропортов.
«Отменено на прилёт и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания», — говорится в сообщении Росавиации.
До этого стало известно, что над Ленобластью сбили два украинских БПЛА. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56. Несмотря на это, с 18:00 до 21:00 планируется вылет более 70 рейсов. В терминале B наблюдается скопление пассажиров в зонах регистрации и досмотра, но общая обстановка оценивается как спокойная.