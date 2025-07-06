В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 225 рейсов

По данным Росавиации, в московском аэропорту Шереметьево к 18:00 мск отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56. Несмотря на это, с 18:00 до 21:00 планируется вылет более 70 рейсов. В терминале B наблюдается скопление пассажиров в зонах регистрации и досмотра, но общая обстановка оценивается как спокойная.

«По данным на 18:00 мск в Шереметьево отменён на прилёт и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов», — говорится в сообщении Росавиации.

По данным агентства, с 18:00 до 21:00 из терминала B отправятся 65 рейсов, а из терминала C — 11. Около 15 тысяч пассажиров проходят предполетный досмотр, готовясь к вылету.