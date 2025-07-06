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6 июля, 16:27

В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 225 рейсов

Росавиация: В Шереметьево 171 рейс отменён, 56 выполняются с опозданием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

По данным Росавиации, в московском аэропорту Шереметьево к 18:00 мск отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56. Несмотря на это, с 18:00 до 21:00 планируется вылет более 70 рейсов. В терминале B наблюдается скопление пассажиров в зонах регистрации и досмотра, но общая обстановка оценивается как спокойная.

«По данным на 18:00 мск в Шереметьево отменён на прилёт и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов», — говорится в сообщении Росавиации.

По данным агентства, с 18:00 до 21:00 из терминала B отправятся 65 рейсов, а из терминала C — 11. Около 15 тысяч пассажиров проходят предполетный досмотр, готовясь к вылету.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести летевших на столицу дронов. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Наталья Демьянова
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