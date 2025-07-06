Задержали рейс? Роспотребнадзор открыл горячую линию для недовольных пассажиров

Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с задержкой, отменой или переносом авиарейсов. Специалисты помогут разобраться в вопросах возврата билетов, компенсаций и оформления претензий к перевозчику.

«Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — добавили в Роспотребнадзоре.

Пассажиры, чьи рейсы были задержаны или отменены, теперь могут получить бесплатную консультацию через горячую линию Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что даже при покупке невозвратного билета пассажир вправе потребовать полный возврат средств, если рейс задержан. Также допускается оформление претензии к перевозчику с требованием компенсировать убытки — от сорванных экскурсий до пропущенных пересадок.