Минтранс заявил о восстановлении работы аэропортов после сотен отмен и задержек

Российские аэропорты постепенно восстанавливают нормальный график. В Минтрансе сообщили, что рейсы на вылет и прилёт обслуживаются согласно плану, несмотря на ранее зафиксированные массовые задержки и отмены. Об этом сообщил в Telegram-канале ведомства.

«По состоянию на утро 6 июля, все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минтранса, по состоянию на утро 6 июля авиасообщение в стране стабилизируется. В Шереметьево за последние сутки были задержаны 241 рейс, ещё 158 — отменены. В петербургском Пулково зафиксировано 36 задержек и 87 отмен. Также сбои затронули Нижний Новгород, где было отменено 12 рейсов.