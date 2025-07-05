Аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов

Московский аэропорт Шереметьево и авиакомпании работают над нормализацией расписания рейсов после утренних ограничений воздушного пространства 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

«Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и выполнения суточного плана полётов. Все рейсы на данный момент обслуживаются в порядке очереди», — говорится в сообщении.

Причиной увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов является единовременное прибытие и вылет большого количества самолётов после снятия ограничений, отметили в Шереметьево.