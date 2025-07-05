Хаос в Шереметьево: Пассажиры сидят и лежат на полу из-за задержек рейсов после угроз БПЛА
SHOT: Коллапс в Шереметьево продолжается, задерживается порядка 100 рейсов
В Шереметьево сложилась критическая ситуация: из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство. SHOT снял обстановку в столичном аэропорту.
Обстановка в Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT
Такая ситуация продолжается с раннего утра, когда были введены ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве средства ПВО перехватили два украинских дрона. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты.
Обложка © Telegram / SHOT