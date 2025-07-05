Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 15:38

Хаос в Шереметьево: Пассажиры сидят и лежат на полу из-за задержек рейсов после угроз БПЛА

SHOT: Коллапс в Шереметьево продолжается, задерживается порядка 100 рейсов

В Шереметьево сложилась критическая ситуация: из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство. SHOT снял обстановку в столичном аэропорту.

Обстановка в Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Такая ситуация продолжается с раннего утра, когда были введены ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов
Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов

Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве средства ПВО перехватили два украинских дрона. Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты.

Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar