Хаос в Шереметьево: Пассажиры сидят и лежат на полу из-за задержек рейсов после угроз БПЛА

В Шереметьево сложилась критическая ситуация: из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство. SHOT снял обстановку в столичном аэропорту.

Обстановка в Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Такая ситуация продолжается с раннего утра, когда были введены ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА.