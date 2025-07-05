Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов
Росавиация: В московских аэропортах возможны корректировки в расписании
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Несмотря на то, что московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, россиян предупредили о возможных ограничениях на использование воздушного пространства в некоторых секторах воздушной зоны над Москвой. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Он отметил, что решение об изменениях принимают представители авиакомпаний. Представители Росавиации усилили мониторинг деятельности аэропортов в столице.
Напомним, что ранее ряд российских воздушных гаваней объявили об ограничениях в работе. Минувшей ночью штатный режим был нарушен в петербургском аэропорту Пулково, после снятия ограничений они были введены повторно. В связи с этими мерами было задержано свыше 50 рейсов. Аналогичные ограничения на выпуск и приём рейсов вводились и в Ижевске.