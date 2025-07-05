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5 июля, 07:56

Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов

Росавиация: В московских аэропортах возможны корректировки в расписании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Несмотря на то, что московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, россиян предупредили о возможных ограничениях на использование воздушного пространства в некоторых секторах воздушной зоны над Москвой. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых  секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Он отметил, что решение об изменениях принимают представители авиакомпаний. Представители Росавиации усилили мониторинг деятельности аэропортов в столице.

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Напомним, что ранее ряд российских воздушных гаваней объявили об ограничениях в работе. Минувшей ночью штатный режим был нарушен в петербургском аэропорту Пулково, после снятия ограничений они были введены повторно. В связи с этими мерами было задержано свыше 50 рейсов. Аналогичные ограничения на выпуск и приём рейсов вводились и в Ижевске.

Ольга Сливченко
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