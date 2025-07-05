Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов

Несмотря на то, что московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, россиян предупредили о возможных ограничениях на использование воздушного пространства в некоторых секторах воздушной зоны над Москвой. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.