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5 июля, 06:09

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полёты

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропорту Ижевска временно ограничен приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)»,написал Кореняко в своём телеграм-канале.

В ведомстве не уточнили сроки действия ограничений и причины их введения, отметив лишь, что подобные меры принимаются в рамках стандартных процедур обеспечения авиационной безопасности.

В аэропорту Пулково из-за действовавших ограничений задержали более 50 рейсов
В аэропорту Пулково из-за действовавших ограничений задержали более 50 рейсов

В ночь с 4 на 5 июля петербургский аэропорт был вынужден ввести временные ограничения на полёты, полностью остановив работу более чем на два часа. В этот же период силами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ленинградской области — в небе над Гатчинским округом и Тосненским районом. Власти и силовые структуры усиливают меры защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Алиса Хуссаин
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