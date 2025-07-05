В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полёты

В ведомстве не уточнили сроки действия ограничений и причины их введения, отметив лишь, что подобные меры принимаются в рамках стандартных процедур обеспечения авиационной безопасности.

В ночь с 4 на 5 июля петербургский аэропорт был вынужден ввести временные ограничения на полёты, полностью остановив работу более чем на два часа. В этот же период силами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ленинградской области — в небе над Гатчинским округом и Тосненским районом. Власти и силовые структуры усиливают меры защиты критически важных объектов инфраструктуры.