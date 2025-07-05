В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полёты
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В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропорту Ижевска временно ограничен приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — написал Кореняко в своём телеграм-канале.
В ведомстве не уточнили сроки действия ограничений и причины их введения, отметив лишь, что подобные меры принимаются в рамках стандартных процедур обеспечения авиационной безопасности.
В ночь с 4 на 5 июля петербургский аэропорт был вынужден ввести временные ограничения на полёты, полностью остановив работу более чем на два часа. В этот же период силами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ленинградской области — в небе над Гатчинским округом и Тосненским районом. Власти и силовые структуры усиливают меры защиты критически важных объектов инфраструктуры.