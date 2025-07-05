25 вылетов отложены: В аэропорту Сочи произошли массовые задержки рейсов

В аэропорту Сочи наблюдаются задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, 25 рейсов задержаны как на прибытие, так и на отправление. Наибольшее количество задержек приходится на рейсы между Сочи и Москвой, а также на вылеты в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

Несмотря на то, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на его расписание могут повлиять последствия временных ограничений, действовавших в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпании сейчас занимаются корректировкой расписания, и возможны изменения, такие как переносы, отмены или объединения рейсов. Аэропорт сообщает, что пассажирам задержанных рейсов будет предоставлена вся необходимая поддержка в соответствии с законодательством, включая питание, воду и размещение в гостинице, если потребуется.