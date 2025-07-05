Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 17:01

25 вылетов отложены: В аэропорту Сочи произошли массовые задержки рейсов

В аэропорту Сочи произошли массовые задержки рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропорту Сочи наблюдаются задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, 25 рейсов задержаны как на прибытие, так и на отправление. Наибольшее количество задержек приходится на рейсы между Сочи и Москвой, а также на вылеты в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

Несмотря на то, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на его расписание могут повлиять последствия временных ограничений, действовавших в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпании сейчас занимаются корректировкой расписания, и возможны изменения, такие как переносы, отмены или объединения рейсов. Аэропорт сообщает, что пассажирам задержанных рейсов будет предоставлена вся необходимая поддержка в соответствии с законодательством, включая питание, воду и размещение в гостинице, если потребуется.

Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов
Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов

Ранее сообщалось, что в Шереметьево сложилась критическая ситуация. Так, из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar