В аэропорту Шереметьево нарушено расписание более 220 рейсов

По состоянию на 21:00 в московском аэропорту Шереметьево зафиксировано 174 отменённых рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Кроме того, 47 рейсов задержались более чем на два часа. На данный момент воздушные гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

«Для скорейшей минимизации последствий от введённых ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)», — говорится в сообщении.

В пассажирских терминалах увеличено количество работников медицинских пунктов и специалистов, оказывающих помощь людям с инвалидностью. В ведомстве напомнили, что терминале «В» действует комната матери и ребёнка.