Особая атмосфера: В Шереметьево пассажиры поют «Катюшу», танцуют, играют на скрипке и баяне

В столичном аэропорту Шереметьево царит необычная атмосфера: пассажиры, застрявшие из-за отмен и задержек рейсов, скрашивают ожидание музыкой и танцами. Видео делится SHOT.

Шереметьево. Видео © SHOT

Пассажиры не унывают, а поют «Катюшу», а также играют на скрипке и баяне. Как сообщают очевидцы, импровизированный концерт устроили музыканты, которые летели в Благовещенск и взяли инструменты с собой.