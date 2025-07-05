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5 июля, 19:06

Особая атмосфера: В Шереметьево пассажиры поют «Катюшу», танцуют, играют на скрипке и баяне

SHOT: Застрявшие в Шереметьево пассажиры поют «Катюшу» и играют на скрипке

В столичном аэропорту Шереметьево царит необычная атмосфера: пассажиры, застрявшие из-за отмен и задержек рейсов, скрашивают ожидание музыкой и танцами. Видео делится SHOT.

Шереметьево. Видео © SHOT

Пассажиры не унывают, а поют «Катюшу», а также играют на скрипке и баяне. Как сообщают очевидцы, импровизированный концерт устроили музыканты, которые летели в Благовещенск и взяли инструменты с собой.

Аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов
Аэропорт Шереметьево отреагировал на коллапс из-за массовой отмены рейсов

Напомним, в Шереметьево нарушено расписание более 220 рейсов. По состоянию на 21:00 в московском аэропорту зафиксировано 174 отменённых рейса. 47 рейсов задержались более чем на два часа.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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