В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили приём и выпуск гражданских воздушных судов. Такое решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко своём Telegram-канале.

На данный момент детали по продолжительности и причинам ограничений не раскрываются. Операции ведутся в режиме повышенного контроля, пассажиров просят учитывать возможные задержки.