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Регион
6 июля, 14:18

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina_Filatova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina_Filatova

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили приём и выпуск гражданских воздушных судов. Такое решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко своём Telegram-канале.

На данный момент детали по продолжительности и причинам ограничений не раскрываются. Операции ведутся в режиме повышенного контроля, пассажиров просят учитывать возможные задержки.

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Ранее в ночь с 5 на 6 июля сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил приём и отправку рейсов после снятия временных ограничений. Росавиация пояснила, что ограничения ранее вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Милена Скрипальщикова
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