Аэропорт Пулково возобновил работу после снятия ограничений
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь принимает и отправляет рейсы. Росавиация сообщила о снятии ранее введённых ограничений на приём и выпуск воздушных судов.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
Ранее в Новороссийске был введён сигнал «Внимание всем» из-за угрозы атаки морских беспилотных катеров. Жителям, находящимся вблизи береговой линии, рекомендовали укрыться в безопасных помещениях. Потенциальная опасность затрагивает первую береговую линию.