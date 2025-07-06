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5 июля, 22:10

Аэропорт Пулково возобновил работу после снятия ограничений

Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь принимает и отправляет рейсы. Росавиация сообщила о снятии ранее введённых ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр»
В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр»

Ранее в Новороссийске был введён сигнал «Внимание всем» из-за угрозы атаки морских беспилотных катеров. Жителям, находящимся вблизи береговой линии, рекомендовали укрыться в безопасных помещениях. Потенциальная опасность затрагивает первую береговую линию.

Антон Голыбин
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