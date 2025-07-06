В Новороссийске ввели сигнал «Внимание всем» из-за угрозы безэкипажных катеров

В Новороссийске в 23:42 мск был активирован сигнал гражданской обороны «Внимание всем» из-за возможного применения морских беспилотных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.

По его словам, потенциальная опасность затрагивает первую береговую линию. Жителям, находящимся вблизи моря, рекомендовано при звуке сирен отойти от окон и укрыться в помещениях, не выходящих на морскую сторону, или комнатах без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет или кладовая.