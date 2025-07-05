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5 июля, 19:54

Гладков: В Белгородской области три транспортных средства были атакованы ВСУ

Повреждённый автобус. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый автобус. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области три транспортных средства пострадали от ударов FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в своём Telegram-канале. Водители с различными травмами были госпитализированы.

В селе Никольское Белгородского района дрон атаковал автобус. Водитель получил минно-взрывную травму и контузию. Его везут в городскую больницу №2 Белгорода. У автобуса разбиты стёкла и повреждён кузов. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа удар пришёлся по легковому автомобилю. Мужчину с контузией также везут в больницу. Машина получила осколочные повреждения.

В посёлке Шамино беспилотник атаковал ещё один автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в медучреждение, у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. После оказания помощи пострадавшего направят в городскую больницу №2 Белгорода.

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А ранее над российскими регионами за пять часов силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников. При помощи средств радиоэлектронной борьбы атака дронов ВСУ также была отбита в Ленинградской области.

Тимур Хингеев
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