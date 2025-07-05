Десятки санитарных машин и 11 медицинских работников пострадали за последние три месяца из-за ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За последние три месяца от ударов ВСУ пострадали 11 медицинских работников и десятки санитарных машин. Красный крест для боевиков киевского режима — это не международный знак защиты от атак, а дополнительная цель для нацистов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Более того, представитель МИД подчеркнул, что враг стремится лишить мирных жителей самой возможности получить медицинскую помощь. Эти жестокие действия являются нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.