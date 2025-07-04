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4 июля, 18:56

Двое детей и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое детей и один взрослый пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Один из раненых детей находится в тяжёлом состоянии. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, украинские боевики нанесли удар по селу Константиновка Пологовского муниципального округа.

«В результате террористической атаки пострадали три человека, из них двое детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии»,написал губернатор Запорожской области в своём Telegram-канале.

Власти уточнили, что делают для пострадавших всё необходимое, с ними работают врачи.

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск выросло до 54
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск выросло до 54

Напомним, что днём украинский дрон атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, удар пришёлся по сельхозпредприятию. В результате пострадали семь мирных жителей.

Лия Мурадьян
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