Двое детей и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область
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Двое детей и один взрослый пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Один из раненых детей находится в тяжёлом состоянии. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, украинские боевики нанесли удар по селу Константиновка Пологовского муниципального округа.
«В результате террористической атаки пострадали три человека, из них двое детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии», — написал губернатор Запорожской области в своём Telegram-канале.
Власти уточнили, что делают для пострадавших всё необходимое, с ними работают врачи.
Напомним, что днём украинский дрон атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, удар пришёлся по сельхозпредприятию. В результате пострадали семь мирных жителей.