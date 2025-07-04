Двое детей и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Двое детей и один взрослый пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Один из раненых детей находится в тяжёлом состоянии. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, украинские боевики нанесли удар по селу Константиновка Пологовского муниципального округа.

«В результате террористической атаки пострадали три человека, из них двое детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии», — написал губернатор Запорожской области в своём Telegram-канале.

Власти уточнили, что делают для пострадавших всё необходимое, с ними работают врачи.