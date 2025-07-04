Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск выросло до 54

В Ижевске количество пострадавших от удара украинского беспилотника увеличилось до 54, вражеская атака была совершена 1 июля. Обновлённые опубликовал на странице VK министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы. Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в Федеральных центрах Москвы», — сказано в тексте.

Ещё 15 пострадавших получают помощь амбулаторно.