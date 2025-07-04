Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск выросло до 54
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В Ижевске количество пострадавших от удара украинского беспилотника увеличилось до 54, вражеская атака была совершена 1 июля. Обновлённые опубликовал на странице VK министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.
«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы. Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в Федеральных центрах Москвы», — сказано в тексте.
Ещё 15 пострадавших получают помощь амбулаторно.
Чиновник добавил, что шестеро пациентов уже выписаны из больницы. Что касается состояния тех, кто был госпитализирован, то здоровье пятерых из них продолжает вызывать опасения, у остальных — травмы средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, 1 июля ВСУ атаковали Ижевск с использованием трёх беспилотников «Лютый». В результате удара погибли три человека. Шестеро пострадавших были доставлены спецбортом МЧС в Москву на лечение.