Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:29

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск выросло до 54

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

В Ижевске количество пострадавших от удара украинского беспилотника увеличилось до 54, вражеская атака была совершена 1 июля. Обновлённые опубликовал на странице VK министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы. Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в Федеральных центрах Москвы», — сказано в тексте.

Ещё 15 пострадавших получают помощь амбулаторно.

Чиновник добавил, что шестеро пациентов уже выписаны из больницы. Что касается состояния тех, кто был госпитализирован, то здоровье пятерых из них продолжает вызывать опасения, у остальных — травмы средней и лёгкой степени тяжести.

Эпичное уничтожение украинского «Чаглуна» в Ижевске сняли на видео
Эпичное уничтожение украинского «Чаглуна» в Ижевске сняли на видео

Напомним, 1 июля ВСУ атаковали Ижевск с использованием трёх беспилотников «Лютый». В результате удара погибли три человека. Шестеро пострадавших были доставлены спецбортом МЧС в Москву на лечение.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar