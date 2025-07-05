В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр»

Временно ограничен приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — говорится в сообщении.

Напомним, в Шереметьево, тем временем, отменили 174 рейса. 47 рейсов задержались более чем на два часа. На данный момент воздушные гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Причина увеличения времени обслуживания пассажиров и рейсов связана с массовым прибытием и вылетом воздушных судов после отмены ограничений.