Аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов

Вылет самолётов возобновили в московском аэропорту Шереметьево после введённых ограничений из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы атаки беспилотников. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, рейсы на прилёт выполняются в штатном порядке.

«Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилёт выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в Росавиации. По словам официального представителя Артёма Кореняко, за последний час было отправлено два рейса. На приём воздушных судов аэропорт работает без ограничений. В авиагавани также уточнили, что для стабилизации ситуации выполняются все необходимые действия.