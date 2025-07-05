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5 июля, 10:46

Аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вылет самолётов возобновили в московском аэропорту Шереметьево после введённых ограничений из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы атаки беспилотников. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, рейсы на прилёт выполняются в штатном порядке.

«Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилёт выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в Росавиации. По словам официального представителя Артёма Кореняко, за последний час было отправлено два рейса. На приём воздушных судов аэропорт работает без ограничений. В авиагавани также уточнили, что для стабилизации ситуации выполняются все необходимые действия.

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Напомним, что в Шереметьево ввели временные ограничения на вылеты из-за угрозы атаки беспилотников. Были задержаны более 20 рейсов, многие пассажиры ждали своих вылетов более 10 часов.

Юлия Сафиулина
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