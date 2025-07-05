Угроза атаки дронов парализовала свыше 20 рейсов в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылеты из-за угрозы атаки беспилотников. На табло вылета указано, что на данный момент задержаны более 20 рейсов, многие пассажиры вынуждены ждать своих вылетов уже более 10 часов. Ситуация осложняется тем, что часть рейсов в Санкт-Петербург полностью отменена.

В петербургском аэропорту Пулково обстановка ещё более напряжённая: здесь задерживаются около 50 рейсов, более 20 рейсов полностью отменены. Авиаузлы работают в усиленном режиме безопасности, но точное время возобновления нормального графика полётов не называется.

Пассажиры в Пулково. Фото © SHOT