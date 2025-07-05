Угроза атаки дронов парализовала свыше 20 рейсов в Шереметьево
Из-за угрозы БПЛА в Шереметьево и Пулково задержаны десятки рейсов
Пассажиры в Шереметьево. Обложка © SHOT
В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылеты из-за угрозы атаки беспилотников. На табло вылета указано, что на данный момент задержаны более 20 рейсов, многие пассажиры вынуждены ждать своих вылетов уже более 10 часов. Ситуация осложняется тем, что часть рейсов в Санкт-Петербург полностью отменена.
В петербургском аэропорту Пулково обстановка ещё более напряжённая: здесь задерживаются около 50 рейсов, более 20 рейсов полностью отменены. Авиаузлы работают в усиленном режиме безопасности, но точное время возобновления нормального графика полётов не называется.
Пассажиры в Пулково. Фото © SHOT
В аэропортах стараются как можно скорее информировать пассажиров о каких-либо изменениях, однако многие путешественники жалуются на недостаток оперативных данных о перспективах вылета.
Российские аэропорты продолжают работать с перебоями. Ранее были введены временные ограничения в Пулково. После кратковременного возобновления работы ограничительные меры пришлось ввести повторно, что привело к задержке более 50 авиарейсов. Похожая ситуация наблюдалась и в аэропорту Ижевска, где временно прекратился как приём, так и выпуск воздушных судов.