Житель Смоленской области пострадал при отражении атаки беспилотника ВСУ
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Один человек пострадал при отражении атаки украинского БПЛА на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно повреждён гражданский объект», — написал глава региона в телеграм-канале.
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Это уже третий украинских беспилотник, ликвидированный в последние часы в Смоленской области. Ранее силы РЭБ подавили в регионе два дрона, обошлось без пострадавших и разрушений.