Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 22:21

Житель Смоленской области пострадал при отражении атаки беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Один человек пострадал при отражении атаки украинского БПЛА на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно повреждён гражданский объект», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Беспилотник атаковал жилой дом в Белгородской области, пострадал мирный житель
Беспилотник атаковал жилой дом в Белгородской области, пострадал мирный житель

Это уже третий украинских беспилотник, ликвидированный в последние часы в Смоленской области. Ранее силы РЭБ подавили в регионе два дрона, обошлось без пострадавших и разрушений.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar