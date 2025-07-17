Житель Смоленской области пострадал при отражении атаки беспилотника ВСУ

Один человек пострадал при отражении атаки украинского БПЛА на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно повреждён гражданский объект», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.