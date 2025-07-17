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16 июля, 21:39

Беспилотник атаковал жилой дом в Белгородской области, пострадал мирный житель

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Белгородской области украинский дрон атаковал частный жилой дом в селе Прицепиловка Корочанского района, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил ожоги рук и ног различной степени тяжести и был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в момент удара произошла детонация, вызвавшая возгорание домовладения, с которым в настоящее время борются сотрудники МЧС.

Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород
Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

А 15 июля украинская армия атаковала здание суда в Белгороде. В ходе атаки двух украинских беспилотников пострадала женщина. Спустя некоторое время ВСУ предприняли ещё одну попытку ударить в то же самое место.

Артём Гапоненко
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