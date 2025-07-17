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17 июля, 05:09

В Калужской области при налёте украинских дронов пострадала 14-летняя девочка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения обломков беспилотника в Сухиничском районе Калужской области лёгкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ над территорией области — в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. Как уточнил глава региона, в Сухиничском районе обломки одного из дронов повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания, но осколки остекления стали причиной ранения девочки.

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Напомним, минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа. Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области – там уничтожили 43 и 38 БПЛА соответственно. В Калужской области сбили три дрона.

Оксана Попова
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