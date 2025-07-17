В Калужской области при налёте украинских дронов пострадала 14-летняя девочка

В результате падения обломков беспилотника в Сухиничском районе Калужской области лёгкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ над территорией области — в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. Как уточнил глава региона, в Сухиничском районе обломки одного из дронов повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания, но осколки остекления стали причиной ранения девочки.