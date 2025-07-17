В Калужской области при налёте украинских дронов пострадала 14-летняя девочка
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В результате падения обломков беспилотника в Сухиничском районе Калужской области лёгкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ над территорией области — в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. Как уточнил глава региона, в Сухиничском районе обломки одного из дронов повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания, но осколки остекления стали причиной ранения девочки.
Напомним, минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа. Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области – там уничтожили 43 и 38 БПЛА соответственно. В Калужской области сбили три дрона.