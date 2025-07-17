Как вести себя во время атаки беспилотников: 7 простых правил, которые спасут жизнь вам и вашим близким

Атака дронов на Воронеж и Воронежскую область произошла в ночь на 15 июля 2025 года. Пострадали 27 человек, повреждены Центральный и Коминтерновский районы города, а на Плехановской улице осколки врезались в дом. Один из пострадавших умер 16 июля 2025 года. В связи с увеличением рисков атаки БПЛА в разных регионах страны, публикуем несколько простых правил, которые помогут пережить налёт дронов вам и вашим близким.

1. Если уже жужжит — падайте

Атаки БПЛА — это уже не фильм «Терминатор», а печальная реальность. И в ней надо выживать. Фото © «Шедеврум»

Если слышите жужжание и оно приближается — падайте. Руки за голову, а рот нужно открыть, потому что это защита от баротравмы головы. Взрыв провоцирует перепад давления, так можно получить даже перелом черепа. Ложиться нужно при любом типе взрывов, но БПЛА часто атакуют вертикально вниз. Например, «Лютые» (Ан-196) были произведены с учётом тактики иранских Shahed — атаки могут быть похожи. Когда лежите, меньше шансов попасть в эпицентр.

2. Найдите «слепую зону» с «правилом двух стен»

Найдите дома помещение без окон, которое от окна отделяют две капитальные стены. Как правило, это коридор, ванная и/или туалет. Уберите зеркала: они могут разбиться и повредить вас осколками. Вода в помещении — это хорошо, потому что вы можете подготовить себе мокрое одеяло и включить холодную воду. Холод скрывает вас от тепловизора.

3. Не подходите к окнам

Не подходите к окнам, не подходите к окнам, и ещё раз, не подходите к окнам. Фото © «Шедеврум»

Не подходите к окнам ни в коем случае. Не включайте свет — тогда ваши окна не станут мишенями для БПЛА. Пережидайте атаку в помещении, где окон вообще нет. Окна выдают вас беспилотникам, потому что те видят сквозь них как обычным зрением, так и тепловым, а ещё могут порезать вас осколками стекла при попадании дрона.

4. Не покидайте укрытие после первого удара

Это очень важно! Не покидайте укрытие после первого удара. Первый дрон — это разведчик. Если он взорвался, то скоро, буквально через 20 секунд, могут прилететь другие. Тактика современной войны с использованием FPV-дронов (БПЛА с видом от первого лица) подразумевает небольшую разведку, после которой пострадавших специально добивают более массированным ударом. Это придумали ещё десять лет назад в Сирии.

5. Заранее подготовьте дома «тревожный угол»

Если вы и ваш регион проживания в зоне риска, пожалуйста, подготовьтесь к атакам БПЛА заранее. Фото © «Шедеврум»

Ключевое действие для выживания — подготовка помещения к атаке дронов. Для этого сделайте дома «тревожный угол». Обязательно должны присутствовать вода, аптечка, огнетушитель. Мокрые одеяла тоже можно туда положить, поскольку они гасят ударную волну.

6. Заранее затемните окна в 2 слоя и обклейте противоосколочной плёнкой

Затемнение окон — эффективно. Нужно сделать это в два слоя. Внешний слой — это фольга либо другой светоотражающий материал металлического происхождения. Внутренний слой — плотная чёрная ткань либо плёнка, которая блокирует свет. Щели надо заклеить скотчем, чтобы они не пропускали свет. Противоосколочная плёнка — спасение в случае битья окон. Так стекло не превратится в дождь из смертоносных осколков.

7. Накройтесь мокрым одеялом

Если дрон уже в вашей квартире, помочь могут мокрое одеяло, капитальная стена и молитва. Фото © «Шедеврум»

Мокрое одеяло — это последняя надежда на спасение, если удар БПЛА неизбежен. Под мокрым одеялом можно переползти в укрытие. Холод гасит тепловую волну, масса мокрой ткани — ударную. Под мокрым одеялом можно закинуть руки за голову и открыть рот, чтобы избежать баротравмы.

Что делать, если вы на улице во время атаки БПЛА

Если атака началась, а вы на улице — немедленно ищите укрытие. Фото © «Шедеврум»

Если атака БПЛА застала вас на улице, это плохо. Но можно найти укрытие. Лучше всего подходят подвалы, здания или тоннели. Бегите в укрытие зигзагами. Быстро. Искусственный интеллект дрона может предугадать прямую траекторию, но бег зигзагами немного собьёт его с толку. В укрытии замрите в тени. В тени дрону сложнее рассмотреть очертания. Выключите телефон, замрите и не издавайте звуков, так — 2 минуты. БПЛА реагируют не только на очертания и тепло вашего тела, но и на звуки, а также само движение. Если застынете, есть небольшой шанс, что вас не заметят. Если уже жужжит, ложитесь, руки за голову, рот открыт, чтобы не допустить баротравмы. Никогда не надоест это повторять. Не покидайте укрытие после первого удара. Напоминаем, что первые дроны — это разведчики, за ними с большой долей вероятности последуют вторые и третьи.