Хозяин настоящей куклы Аннабель загадочно погиб во время «дьявольского тура»

Исследователь паранормальных явлений и владелец настоящей куклы Аннабель Дэн Ривера скончался на 55-м году жизни во время гастрольного тура по США. Об этом сообщает The Independent.

Ривера участвовал в мероприятии «Devils on the Run Tour», организованном Ghostly Images of Gettysburg и Обществом психических исследований Новой Англии (NESPR). Причина его смерти пока не раскрыта.