Хозяин настоящей куклы Аннабель загадочно погиб во время «дьявольского тура»

Исследователь паранормальных явлений и владелец настоящей куклы Аннабель Дэн Ривера скончался на 55-м году жизни во время гастрольного тура по США. Об этом сообщает The Independent.

Ривера участвовал в мероприятии «Devils on the Run Tour», организованном Ghostly Images of Gettysburg и Обществом психических исследований Новой Англии (NESPR). Причина его смерти пока не раскрыта.

«С глубокой скорбью мы с Тони и Уэйдом переживаем внезапную кончину нашего близкого друга и напарника Дэна Риверы», — написал коллега-исследователь Крис Гиллорен, участвующий в туре. По его словам, мероприятие продолжится, несмотря на трагическое событие, а кукла Аннабель — один из самых известных объектов, связанных с паранормальными явлениями — останется частью программы.

Аннабель представляет собой тряпичную куклу марки Raggedy Ann. В 1970-х годах с ней связывали необъяснимые события, после чего она попала в коллекцию Эда и Лоррейн Уоррен — исследователей паранормального. После их смерти за куклой стал ухаживать Ривера.

В 2014 году Аннабель получила собственный фильм «Проклятие Аннабель», положивший начало популярной хоррор-трилогии, собравшей в прокате более 800 млн долларов. Режиссёр «Заклятия» Джеймс Ван изменил облик куклы для экранизации — реальная Аннабель выглядит менее устрашающе, но именно она вдохновила на создание франшизы.