Тест: Лепс или Агутин — 5 вопросов подскажут, кто из именинников посвятил бы вам песню

Разные по звучанию, но узнаваемые с первых нот, Лепс и Агутин уже несколько десятков лет покоряют слушателей своими песнями! У каждого — свой голос, свой стиль, своя подача, но есть у них и немало общего: оба умеют петь так, что пробирает до глубины души! А если на секунду задуматься и представить, что один из них мог бы посвятить вам песню, то кто бы это был? Мягкий и мелодичный романтик Леонид Агутин или дерзкий и эмоциональный обольститель Григорий Лепс? Ответьте на пять вопросов и дайте волю фантазии!