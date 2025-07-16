Тест: Лепс или Агутин — 5 вопросов подскажут, кто из именинников посвятил бы вам песню
16 июля — день, когда родились сразу два ярких артиста: Леонид Агутин и Григорий Лепс. Бесспорно, они оба прекрасны, но, если задуматься, — от кого бы вы хотели услышать песню?
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Артём Геодакян, © «Шедеврум»
Разные по звучанию, но узнаваемые с первых нот, Лепс и Агутин уже несколько десятков лет покоряют слушателей своими песнями! У каждого — свой голос, свой стиль, своя подача, но есть у них и немало общего: оба умеют петь так, что пробирает до глубины души! А если на секунду задуматься и представить, что один из них мог бы посвятить вам песню, то кто бы это был? Мягкий и мелодичный романтик Леонид Агутин или дерзкий и эмоциональный обольститель Григорий Лепс? Ответьте на пять вопросов и дайте волю фантазии!
Середина лета — время, когда всё вокруг становится ярче: вкусы, мелодии, ароматы, чувства. А вы задумывались, какой ягодой могла бы быть ваша душа? Ответьте на пять лёгких вопросов — и узнайте интересную правду! А не так давно был Всемирный день шоколада — отличный повод вспомнить 7 фильмов СССР по кадру со сладостями!
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