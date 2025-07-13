Тест: Вспомнить, из каких фильмов СССР эти образы Михаила Пуговкина, под силу лишь фанатам

Появление Михаила Пуговкина в кадре всегда вызывало улыбку, даже если роль была небольшой и второстепенной. В нём удивительным образом сочетались природное обаяние, искренность и невероятная харизма! Пуговкин никогда не переигрывал, но его потрясающе живые герои порой затмевали главных персонажей. Актёр, несомненно, стал частью той самой киноклассики, которую пересматривают из года в год, обсуждают в кругу близких и продолжают смеяться. Попробуйте и вы погрузиться в культовые картины с участием талантливого артиста!

А вы знали, что два великих актёра — Юрий Стоянов и Илья Олейников — родились в один день, 10 июля? В честь этого события мы решили вспомнить их самый яркий дуэт — передачу «Городок»! Сможете вспомнить, кому из героев принадлежат эти фразы? А это испытание для тех, кто просто обожает криминальные фильмы и сериалы: нужно вспомнить, из каких бандитских картин эти кадры, на 7/7.