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13 июля, 10:00

Тест: Вспомнить, из каких фильмов СССР эти образы Михаила Пуговкина, под силу лишь фанатам

13 июля 1923 года родился Михаил Пуговкин — актёр, которого с первого взгляда узнаёт не одно поколение зрителей. Вспомним вместе его самые яркие образы в кино?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков © «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk © Freepik / juicy_fish

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков © «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk © Freepik / juicy_fish

Появление Михаила Пуговкина в кадре всегда вызывало улыбку, даже если роль была небольшой и второстепенной. В нём удивительным образом сочетались природное обаяние, искренность и невероятная харизма! Пуговкин никогда не переигрывал, но его потрясающе живые герои порой затмевали главных персонажей. Актёр, несомненно, стал частью той самой киноклассики, которую пересматривают из года в год, обсуждают в кругу близких и продолжают смеяться. Попробуйте и вы погрузиться в культовые картины с участием талантливого артиста!

А вы знали, что два великих актёра — Юрий Стоянов и Илья Олейников — родились в один день, 10 июля? В честь этого события мы решили вспомнить их самый яркий дуэт — передачу «Городок»! Сможете вспомнить, кому из героев принадлежат эти фразы? А это испытание для тех, кто просто обожает криминальные фильмы и сериалы: нужно вспомнить, из каких бандитских картин эти кадры, на 7/7.

Тест: Поцелуи в фильмах СССР и не только — угадаете, из каких картин эти сцены, на 9/9?
Тест: Поцелуи в фильмах СССР и не только — угадаете, из каких картин эти сцены, на 9/9?
Виктория Мишинкина
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