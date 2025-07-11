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11 июля, 14:00

Тест: Шоколад и конфеты в фильмах СССР — 7/7 наберут только зависимые от сладкого

Уже успели полакомиться чем-нибудь сладким? Ещё нет? Тогда скорее поторопитесь, ведь во Всемирный день шоколада это нужно сделать всем, даже тем, кто на диете!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk, © Freepik

Шоколад, карамельки, эскимо — у каждого из нас есть вкусное воспоминание из детства. Особенно тепло становится на душе при виде советских сладостей! Часто они встречались и в любимых фильмах, где герои делятся конфетами, угощают гостей шоколадом или просто спасаются от жары мороженым. Эти сцены проскальзывают ненавязчиво не только у детей, но и у взрослых, ведь сладкое любят практически все!

Перед тем как бежать в магазин за шоколадкой, не забудьте пройти ещё одно испытание — нужно вспомнить, из каких 9 фильмов эти кадры со страстными поцелуями! А этот тест для тех, кто ещё не нашёл свою любовь: ответьте на 5 вопросов и узнайте, что вас ждёт в любви в 2025 году.

Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?
Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?
Виктория Мишинкина
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