Тест: Шоколад и конфеты в фильмах СССР — 7/7 наберут только зависимые от сладкого
Уже успели полакомиться чем-нибудь сладким? Ещё нет? Тогда скорее поторопитесь, ведь во Всемирный день шоколада это нужно сделать всем, даже тем, кто на диете!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk, © Freepik
Шоколад, карамельки, эскимо — у каждого из нас есть вкусное воспоминание из детства. Особенно тепло становится на душе при виде советских сладостей! Часто они встречались и в любимых фильмах, где герои делятся конфетами, угощают гостей шоколадом или просто спасаются от жары мороженым. Эти сцены проскальзывают ненавязчиво не только у детей, но и у взрослых, ведь сладкое любят практически все!
Перед тем как бежать в магазин за шоколадкой, не забудьте пройти ещё одно испытание — нужно вспомнить, из каких 9 фильмов эти кадры со страстными поцелуями! А этот тест для тех, кто ещё не нашёл свою любовь: ответьте на 5 вопросов и узнайте, что вас ждёт в любви в 2025 году.
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