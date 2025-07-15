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15 июля, 14:03

Тест: Лентяи и тунеядцы в фильмах и мультиках СССР — слабо угадать, откуда они, на 8/8?

15 июля отмечается День русской лени — праздник, с одной стороны, ироничный, а с другой — довольно показательный. Особенно ярко это подтвердили герои советского кинематографа!

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Неподдающиеся»,«Вовка в тридевятом царстве» / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Неподдающиеся»,«Вовка в тридевятом царстве» / Kinopoisk

Лень нечасто воспринимается как серьёзная проблема, но именно она зачастую мешает двигаться вперёд, развиваться, строить отношения и просто жить в полную силу. Сначала это состояние даёт временное ощущение комфорта, а потом — незаметно превращается в губительную привычку. Одной из крайних форм безделья всегда считалось тунеядство — полный отказ от работы, ответственности и участия в жизни общества. В разные эпохи отношение к нему было жёстким, и не случайно: без труда не только не выловишь ту самую «рыбку из пруда», но и сам постепенно перестанешь что-либо из себя представлять. Именно поэтому в книгах, фильмах, мультиках и даже народных сказках тема лени поднимается регулярно. Поучительные истории показывают, к чему приводит бездействие и что происходит, когда человек решает, что «можно просто ничего не делать». Сегодня — хороший повод вспомнить этих героев!

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Виктория Мишинкина
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