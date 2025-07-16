Советские универмаги: Какими они были, почему современные магазины — это жалкая пародия

Из-за большой травмы Великой Отечественной войны в СССР тяжёлая промышленность и ВПК развивались гораздо лучше лёгкой промышленности, которая должна была производить потребительские товары. Ничего плохого в этом нет, но часто обычные граждане сталкивались с дефицитом, стояли в очередях и могли приобрести что-то очень крутое только по блату. Пока в 1960-х годах не появились универмаги с товарами из восточного блока. Самое главное — они выглядели лучше, чем современные ТЦ, и продавали товары более высокого качества. Приятный бонус: плановая система экономики СССР приводила к тому, что почти под каждый универмаг строили отдельное неповторимое здание, а имена торговым площадям давали по-социалистическому логично. Например, если у нас будет представлен товар из Болгарии, назовём магазин «София» в честь столицы этой страны. Рассказываем о ключевых универмагах Москвы. Кстати, все они размещались в южной части города.

«София»

Универмаг «София» представлял товары из Болгарии, поражавшие идеальным соотношением цены и качества. Фото © ТАСС / Кошевой Виктор

В 1972 году на Большой Полянке построили здание, в котором спустя восемь лет поселился легендарный универмаг товаров из Болгарии, «София». Ассортимент располагался на двух этажах, на первом — мужчины, на втором — всевозможные «женские штучки». Именно сюда молодёжь ездила за заветными джинсами «Рила», которые ценились чуть меньше Levi's, но выглядели подчас более актуально. Косметика, парфюмерия, сладкий перец «Булгарконсерв», даже пилы, которые как раз и назвали болгарками в честь страны-производителя, — всё это покупалось тут. И было показателем высокого социального статуса, в отличие от сегодняшнего ширпотреба с маркетплейсов. Теперь в здании фаст-фуд и магазины популярных торговых сетей. Ничто не напоминает о былом великолепии.

«Ванда» и «Польская мода»

«Ванда» и «Польская мода» представляли Польшу. Польша была заветной мечтой многих граждан, но попадали туда единицы. Фото © ТАСС / Кошевой Виктор

Магазин польских товаров «Ванда» открылся в самом начале 1960-х и вплоть до 1974 года был одной из самых интересных «пасхалок» советской Москвы. Универмаг располагался по адресу Петровка, 16. До революции напротив была гостиница «Англия», где 7 июля 1882 года умер генерал Михаил Скобелев, по слухам, не сам, а при помощи элитной эскортницы Ванды. В честь этой храброй женщины назвали один из самых любимых публикой универмагов Москвы. Женская энергия уничтожительницы царских генералов передалась и магазину: советские дамы обожали «Ванду» за широкий ассортимент польской парфюмерии и косметики. После 1974 года «Ванда» обосновалась на Большой Полянке.

Не всем москвичам было удобно ездить в центр, чтобы купить польские товары. Поэтому в 1977 году в Тропарёве открыли магазин «Польская мода». Теперь жители Юго-Запада могли закупиться костюмами и плащами, а также косметикой на улице 26 Бакинских Комиссаров. Сейчас рядом с бывшей «Польской модой» музей — «Дом Жени Лукашина» в честь фильма «Ирония судьбы».

«Лейпциг»

«Лейпциг» был раем для детей, но не только. Немецкие товары пользовались спросом не только в ГДР. Фото © ТАСС / Егоров Василий, Стужин Алексей

Сначала «Лейпциг» открыли в середине 1960-х на Ленинском проспекте. Он стал филиалом ГУМа, потому что жителям нынешнего Гагаринского района уже тогда было сложно добираться до центра. Среди всех универмагов «Лейпциг» считали лучшим, потому что там продавались товары из ГДР, а в ГДР могли в те годы попасть только избранные и строго по работе. В 1979 году магазин перевели на улицу Академика Варги в Тёплом Стане. Особенно его любили женщины и дети: первые — за косметику «Флорена», вторые — за огромный макет железной дороги. Вывеска была оформлена стильно, каноничным шрифтом в стиле средневековых немецких манускриптов. Сейчас там снова продаётся одежда, и даже на сайте торгового центра есть информация о легендарном «Лейпциге». Но, конечно, уже без детской железной дороги.

«Ядран» и «Белград»

С Югославией было сложно. Страна не входила в восточный блок, поэтому её отношения с СССР часто были натянуты. Но однажды потеплели — и вот результат. Фото © ТАСС / Шогин Александр

«Ядран» — это первый югославский универмаг в СССР. Его открыли в 1974-м по адресу Профсоюзная улица, 152к2, и название — это просто «Адриатическое море» по-сербски. Здесь продавали практически всё, и качество было хорошим. Знаменитые югославские сапоги, пальто, водолазки и даже блузки, которые запрещали мерить. Люстры, хрустальные вазы, сервизы — всё содержимое югославской стенки доставали тут. А резиновые игрушки из этого магазина долгое время были мечтой советских детей.

Позже открыли «Белград». Сначала он располагался в районе Люблино, потом для него построили новое здание в районе Орехово-Борисово, и туда даже ходило метро. Для жителей юга Москвы «Белград» стал популярным местом встреч и покупки обновок. Очень, очень скоро здание перестало справляться с наплывом посетителей, и очереди в универмаг приходилось выстаивать даже по ночам. Сейчас это обычный районный ТЦ.

«Балатон» и «Будапешт»

Венгрия тоже входила в ОВД, и у неё в Москве тоже открылось целых два магазина. Фото © РИА Новости / Валерий Шустов

Балатон — это озеро на территории Венгрии. В честь него назвали венгерский универмаг, который открылся в 1972 году на Мичуринском проспекте у метро «Университет». Консервы «Глобус», токайское и вермут, перчатки, шарфы, шампунь «Мелинда»... В «Балатоне» было многое. Но популярнее всего стал кубик Рубика, его изобрёл в 1974 году венгерский подданный Эрнё Рубик.

Чуть позже венгерские товары добрались до Кузьминок. Там открыли «Будапешт». Те, кто не успевал купить кубик Рубика в «Балатоне», могли поехать сюда. Коллекции венгерской одежды и обуви на все случаи жизни в «Будапеште» тоже были. Сейчас оба здания выглядят слегка по-другому и, опять же, являются районными ТЦ.

«Власта» и «Прага»

Чехословакия появилась в Москве под именами «Власта» и «Прага». Это были популярные универмаги. Фото © ТАСС / Кавашкин

«Власта» представляла Чехословакию и располагалась на Ленинском проспекте напротив универмага «Лейпциг». Так славяне конкурировали с германцами на улицах советской Москвы. Самым популярным товаром во «Власте», конечно, были чешские хрустальные сервизы. Но там ещё было чем поживиться: обувь «Цебо» считалась по тем временам очень качественной, а бижутерию «Яблонекс» носили как знак статусности.

В 1981 году в легендарном партийном районе Южное Чертаново открыли универмаг «Прага». Там были как чехословацкие продукты, так и классические для граждан СССР посуда, обувь и одежда. Посуда в «Праге» была очень красивая — хрусталь всех форм, размеров и расцветок считался в Советском Союзе особым шиком. А в самой Чехословакии по тем временам тоже бывал дефицит. Из СССР помогали швейными машинками и телевизорами «Рубин».

«Бухарест»

Румынский универмаг открыли только в 1982 году. Уже через каких-то семь лет советская система жизни стала меняться. Фото © РИА Новости / Александр Невежин

«Бухарест» открыли в Зюзине в 1982 году. Здание до сих пор поражает своей бруталистской архитектурой. Румынский «супермаркет» предлагал покупателям не только товары для быта, но и кафетерий, где можно было перекусить в перерыве между покупками. Румынские продукты были представлены в гастрономе. А на втором этаже находились непродовольственные товары: кроссовки и кеды «Томис», румынские сувениры, шампуни, косметика... Кроме того, в «Бухаресте» можно было за полгода отучиться на продавца. Через десять лет навыки очень сильно, должно быть, пригодились. Теперь здание на улице Каховка, 27 — обычный районный торговый центр. Но называется точно так же.