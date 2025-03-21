Выбитые зубы и ублажение верблюдов: что известно про закрытые вечеринки шейхов, от которых не по себе станет даже Пи Дидди

С начала 2020-х годов в Интернете мелькает информация о том, что Дубай стал эскорт-столицей мира. И если в страны Латинской Америки в основном едут богатые гринго в целях секс-туризма, то ОАЭ девушек импортируют — шейхи любят развлекаться дома. Многие видели красивые фотографии горячих ухоженных красоток в дорогих машинах на фоне знаменитых дубайских небоскрёбов, но лишь единицы знают, какой ценой такая шикарная жизнь им достаётся. Всю изнанку дубайской индустрии секс-развлечений и правду о кошмарных вечеринках Porta Potty вскрываем в материале.

Эскортные «вахты» в Дубай — как и откуда вербуют девушек?

Дубай и эскорт — вещи смежные, это вскрылось после ареста Алекса Концова. Фото © «Шедеврум»

Проблема процветающего дубайского эскортного бизнеса известна миру как минимум с 2021 года. Именно тогда СМИ стали активно публиковать истории девушек, побывавших на такой «бирже труда». Но в начале 20-х речь шла о более «традиционном» варианте данного нелегального в России и ряде других стран «бизнеса». Так, в 2021 году российский видеограф по имени (или под псевдонимом) Алекс Концов был приговорён к тюремному сроку за то, что снял и выложил в Интернет видео с обнажёнными девушками на балконе апартаментов Dubai Marina. Примерно так всем и стало известно, почему шейхи столь активно зазывают к себе моделей и прочих девушек-инфлюенсеров под предлогом шикарного отпуска, денежного вознаграждения и дорогих подарков.

Обычно моделей и эскортниц зазывают из бедных стран Африки и Латинской Америки, часто на такую, простите за выражение, «вахту» ездят гражданки СНГ. Если шейху приглянулась европейская или североамериканская модель — «гонорар» будет в несколько раз больше. Процесс вербовки происходит несколькими путями: в личные сообщения модели пишет «рекрутер» с предложением отправиться в увлекательное путешествие на условиях анонимности и конфиденциальности; либо в тематических чатах в социальных сетях распространяются сообщения о наборе «ухоженных и ответственных» девушек на «работы». Подробно процесс описан в польском фильме «Эскортницы» 2022 года от режиссёра Марии Садовской.

Porta Potty и другие шокирующие увлечения миллиардеров из пустыни

«Порта Потти» — это «шикарная» вечеринка дубайских шейхов, на которой происходят такие непотребства, что у адекватного человека кровь стынет в жилах. Хайп вокруг тусовки арабских миллиардеров возник совсем недавно, но, по сообщениям African Insider, первые приглашения на неё зарубежным интернет-моделям стали поступать как минимум в 2016 году. Ужас вызывает то, что на самом деле происходит на таких «тусичах»: девушек заставляют плотно взаимодействовать с человеческими и не только экскрементами, вступать в порочную связь с животными, например верблюдами или ослами, выбивают им зубы (с восстановлением и компенсацией — в лучшем случае), ломают ноги, руки, позвоночник и рёбра. Пожалуй, «игры с экскрементами» — любимое развлечение владык Дубая. Поэтому в названии вечеринки есть слово potty — в переводе с английского оно значит «ночной горшок». Ниже приведём несколько историй таких девушек, анонимных и не только.

Анонимная модель из Нигерии

Девушка из Нигерии искренне не понимает, почему шейхам это нравится. Фото © Youtube / Africa Insider

African Insider поговорил с анонимной девушкой из Нигерии, которая призналась, что побывала на подобной «бирже». По её собственным словам, шейхи «очень богаты, ненавидят своих жён, им скучно от жизни, так что они заплатят сколько угодно за удовлетворение своих сумасшедших фетишей». «Я была достаточно безбашенной, чтобы принять эти деньги», — продолжает она. «Работа» заключалась в том, чтобы принять участие в насильственной связи с 20 представителями дубайского дворянства за один раз, за что девушка получила достаточно большую (по меркам Нигерии) сумму денег. Согласно откровениям нигерийки, на неё испражнялись очень много раз, и она искренне не понимает, почему шейхи в восторге от такого времяпрепровождения.

Российская эскортница Лера

Эскортница Лера рассказывает всю подноготную вербовки. Фото © Youtube / NEDOBLOGER

Блогерша из России, что представляется эскортницей под именем Лера, тоже рассказывает «веселуху» про свои развлечения с дубайскими шейхами. По её мнению, для дубайских дворян девушки выступают эдакими «аниматорами», то есть развлекают их. «Развлечения» причём не то чтобы взрослые, они буквально нечеловеческие, непонятно, насколько нужно быть пресыщенным жизнью и потерять в результате этого человеческий облик, чтобы творить такое. По откровениям Леры, шейхи — большие любители несовершеннолетних, никогда не пользуются средствами защиты от ВИЧ, то есть презервативами, и заставляют девушек принимать гормональные противозачаточные. По словам Леры, ждать ответа по заявке можно от 1 недели до 6 месяцев, саму девушку пригласили через 14 дней. Если слиться — ничего страшного не произойдёт, просто путь в эскорт будет закрыт, да оно и к лучшему. При этом о фетишах шейхов предупреждают далеко не в каждом случае.

Украинская модель Мария Ковальчук

Модели Марии Ковальчук очень не повезло, и она такая не единственная. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

История украинской модели Марии Ковальчук, пожалуй, самая ужасная из всех, что мы рассказывали по теме. Это яркая иллюстрация изнанки красивой дубайской жизни. Часто девушки, оказавшиеся в распоряжении агентства, лишаются всех прав, становятся куклами для практики садистских наклонностей богачей, а после Porta Potty не каждая может выжить и вернуться домой. О судьбе девушек, которым не заплатили после причинения жёсткого физического вреда, известно мало, но, смеем утверждать, она весьма печальна. По «тёмному Интернету» гуляют видео, на которых видны издевательства, а также состояние комнат после оргий. Матрас по цене вашей квартиры весь в запёкшейся крови, оторванные волосы лежат на полу, везде смесь выделений и фекалий, развороченная мебель — достаточно подробностей? Видимо, на какой-то такой вечеринке побывала Мария Ковальчук, за чью жизнь сейчас борются врачи в дубайской больнице.

Свой день рождения Мария отпраздновала в компании дубайских шейхов. Интересно, кто преподнёс ей такой «подарок»? Потом примерно с 11 марта с девушкой не было никакой связи. Последнее, что она сделала, — позвонила маме и сказала, что двое незнакомых мужчин везут её куда-то. Рейс в Таиланд модель отменила. Нашли её примерно через неделю в больнице Дубая. У девушки переломаны ноги, есть ряд других серьёзных травм, она не может разговаривать. Мы чисто по-человечески выражаем сочувствие ей и её семье.

Выживает не каждая: с какими последствиями для здоровья сталкиваются девушки

История Марии Ковальчук достаточно красноречиво описывает то, с чем сталкиваются те эскортницы, что поехали в Дубай удовлетворять «особые» желания местных представителей знати. Среди пресыщенных жизнью миллиардеров, скованных тесными семейными иерархическими узами и не имеющих возможности вступать в брак по любви, процветает всевозможный садизм. Нанесение ран, избиения, множественные переломы, выбитые зубы — возможно, девушки, которым обещают восстановление повреждённых органов за счёт шейха и денежную компенсацию, думают, что понимают, на что идут. Но что, если «клиент» окажется скамером и в итоге выбросит беззубую девушку модельной внешности с переломанными ногами где-нибудь в криминальном районе Дубая? Представлять, если честно, не хочется.

Отдельная тема — вред для ментального здоровья. Нахождение в условиях секс-рабства, участие в недобровольных садистских практиках, унижение и прочие «радости жизни» оказывают такое влияние на психику, хуже которого, видимо, только природные катастрофы. У переживших это, вне зависимости от цвета кожи, возраста, пола, финансового положения и взглядов, пропадает желание жить. После подобного опыта люди становятся «коллекционерами» ментальных диагнозов, а в «лучшем» случае уходят из реальности в мир радужных единорогов в своей голове.

Сколько можно заработать на Porta Potty в Дубае

Минимальный прайс — это хорошая машина, максимальный — яхта. В пересчёте на доллары и рубли эта сумма удваивается. Фото © «Шедеврум»

Зарабатывают попавшие на Porta Potty девушки по-разному. Анонимная нигерийка, собеседница African Insider, получила 40 тысяч долларов за два дня — это около 3 миллионов рублей. Средняя цена за девушку из СНГ — около 50 тысяч долларов, это уже ближе к 4 миллионам рублей. Но бывает и «демпинг» — всего 10 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей. Выше всего ценятся американки и европейские жительницы — тут доходит до миллиона долларов — 84 миллиона рублей. Мы можем объяснить подобную несправедливость колониальным прошлым Эмиратов, а также глобальной несправедливостью в распределении ресурсов. Для нигерийки 40 тысяч долларов — залог безбедной жизни для семьи на несколько лет. Для россиянки это квартира. А для американки это цена жилого трейлера без отопления и удобств где-нибудь в захолустье Алабамы. А ещё шейхам, наверное, особенно приятно «изгадить» представительницу нации, в чьём колониальном владычестве её страна находилась пару сотен лет. Но оплата не всегда происходит в деньгах — иногда девушке платят дорогой сумочкой.

Знают ли эти девушки, на что идут, и стоит ли обвинять их в том, что с ними произошло

Иногда девушки знают, на что идут, иногда — нет. Не каждое агентство абсолютно честно в своих «заманушных» личных сообщениях и постах. Порой девушек не предупреждают о том, что их ждёт, и это самый неприятный расклад. Кстати, на ямайском диалекте английского языка слово ras klaat, созвучное слову «расклад», переводится как «кусок фекалий». Ох уж эта странная жизнь! В большинстве своём с нечестными агентствами и огромным количеством насилия сталкиваются африканки и наши соотечественницы, а также жительницы соседних стран, и за это им не доплачивают. Обвинять девушек в дурости или сочувствовать им — личный выбор каждого. Главное, чтобы на их месте не оказался никто из ваших близких.