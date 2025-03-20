Пропавшую в Дубае модель нашли на обочине дороги с жуткими переломами всего тела

20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника. Испуганные родственники считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Об этом сообщает SHOT.

Мария Ковальчук. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 9 марта модель отмечала свой день рождения и посетила вечеринку шейхов. На следующей день Мария позвонила маме и рассказала, что на день отправится в отель к незнакомцам. Женщина сообщила, что голос у дочери был растерянным.

После этого девушка не выходила на связь с родными. Найти её удалось лишь накануне вечером — девушка лежала на обочине дороги. У неё были сломаны руки и ноги, позвоночник. В настоящее время она находится в критическом состоянии в больнице, где ей сделали четыре операции. Мария не может двигаться, лишь с трудом шевелит губами. Родные опасаются, что она могла попасть в сексуальное рабство, где её несколько дней насиловали, а после выбросили прямо на дорогу.

Как нам удалось выяснить, вечеринки «у шейхов» стали неким тёмным рынком, где девушки ищут способ заработать. Особенно активно на такие мероприятия приглашают русскоговорящих моделей из стран СНГ. За участие в подобной тусовке можно получить от 500 долларов — заманчивое предложение для многих. Однако требования к участницам порой звучат как список из модного агентства: рост не ниже 160 см, подтянутое телосложение, безупречная кожа и умеренный ботокс, чтобы создать иллюзию естественной красоты. Возраст — до 23 лет. В то же время в чатах моделей активно обсуждают мрачные последствия таких вечеринок: многие девушки после них оказываются в ловушке, попадая в рабство. Особенно это касается русскоязычных женщин из России и других стран СНГ, чьи мечты о лёгкой жизни оборачиваются кошмаром.