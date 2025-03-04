Сказка обернулась рабством: Россиянки раскрыли правду о работе «русалками» в Азии

Российские аниматоры, работающие «русалками» в океанариумах Китая и Южной Кореи, пожаловались на адские условия труда. Девушкам обещали высокие зарплаты и интересную работу, но на деле их оставляют без больничных и насильно возят на работу, стало известно SHOT.

Пловчиха-спринтер по имени Мария рассказала Telegram-каналу, что переехала в Республику Корею в 2024 году, заключив контракт с одним из океанариумов. Согласно договору, она должна была выступать пять раз в день, получая около 113 тысяч рублей в месяц. Лишь спустя время девушка поняла, на какие ужасы подписалась. По словам пострадавшей, «русалки» ныряют по 70 раз за день, из-за чего у девушек начинаются головные боли и другие проблемы со здоровьем: раны, ушибы, ссадины, травмы глаз, спины. Ещё одна опасность — морские обитатели океанариумов, которые могут напасть или же навредить своими выделениями.

Шоу «русалки» в океанариуме. Видео © Telegram / SHOT

При этом руководство океанариумов закрывает глаза на происходящее и продолжает гнать пловчих на работу. По словам Марии, однажды её забрали на шоу прямо из больницы, куда она попала после одного из выступлений.