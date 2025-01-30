Огромная рыба чуть не съела работающую русалкой-аниматором россиянку в Китае
Kp.ru: На работающую в Китае русалкой-аниматором россиянку напала огромная рыба
В китайском океанариуме посетители всерьёз испугались за аниматора в костюме русалки. На девушку внезапно напала огромная рыба, которая чуть не проглотила её голову. К счастью, аниматору удалось отразить атаку монстра и выбраться на поверхность, сообщает kp.ru.
На аниматора в костюме русалки напала огромная рыба. Видео © X / Massimo
Аниматором оказалась 22-летняя россиянка, она рассказала, что не получила серьёзных травм. Однако рыба съела её очки и зажим для носа. Работодатель в качестве компенсации за инцидент предложил лишь 700 юаней (около 9,5 тысячи рублей) и отказался предоставить дополнительные выходные.
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