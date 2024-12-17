В барнаульском «Сталин-центре» провели ёлку с изгнанием бармалея-либерала
В ходе новогоднего представления в барнаульском «Сталин-центре» детишки под руководством аниматоров изгоняли «бармалея-либерала» наряженного в Джека Воробья. Видео публикует телеграм-канал «Сибирьмедиа».
Изгнание «бармалея-либерала» в Сталин-центре. Видео © «Сибирьмедиа»
На кадрах представлено, как детишки справляют новогоднее торжество в окружении бюстов вождя, один из которых сделан из картона в человеческий рост. К ним в гости пришёл «бармалей-либерал», которого необходимо изгнать. Таково требование Деда Мороза и Снегурочки. Все вместе они кричат: «бармалей-либерал, уходи».
В анонсе «Сталин-центра» писали, что утренник с изгнанием «либерала» — «замечательная возможность подарить детям незабываемые впечатления, увидеть сказочных персонажей и погрузиться в атмосферу настоящей зимней сказки».
Везде к Новому году готовятся по-разному. Недавно в Донецке военторг выставил на витрину костюм Деда Мороза в бронежилете. Жители шутят, что такой Дед Мороз будет к месту где угодно: и на фронте — бойцов поздравлять, и на корпоративе — коллег удивлять.