В Краснодаре разгорелся скандал из-за воспитательниц в костюмах Человека-паука

В Краснодаре разразился общественный скандал из-за ролика, на котором в одном из детских садов города воспитательницы переоделись в костюмы Человека-паука. Часть родителей крайне возмутилась тем, что педагоги нарядились в образ западного супергероя, а не в кого-то из отечественных персонажей. На ситуацию обратил внимание SHOT.

Мероприятие проходило в рамках дополнительной услуги детского сада — предоставления аниматоров на дни рождения. По условиям, родители могут выбрать персонажей, а воспитатели в них переоденутся и развлекут детей.

В этом случае всё пошло не по плану. Директор детского садика рассказала телеграм-каналу, что обычно семьи просят нарядиться в близких сердцу россиян леших или Деда Мороза, но в этот раз заказ был другой, а руководство воспитательного учреждения не ожидало, что ситуация примет скандальный оборот.