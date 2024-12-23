Глава «Союзмультфильма» анонсировала съёмки российского «ответа Marvel»

Производством собственного игрового кино займётся «Союзмультфильм». Первую линейку на себя возьмёт создатель «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Она станет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», рассказала глава студии Юлиана Слащёва.

Как пишет РБК, медиафраншиза об оригинальных русских супергероях с рабочим названием «Орден Алой звезды» совместными усилиями разрабатывают «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko. Впервые об это упомянули во время ПМЭФ в 2024 году.

Глава студии назвала Лукьяненко одним из лучших российских фантастов, который выпускает хиты «один за другим». Всего запланировано в серии шесть полнометражных фильмов и сериал, который раскроет история между первой и второй кинолентой. Сейчас они находятся на этапе доработки сценария.