Глава «Союзмультфильма» анонсировала съёмки российского «ответа Marvel»
Глава «Союзмультфильма»: Фильмы о российский супергероях начнут снимать в 2026-м
Производством собственного игрового кино займётся «Союзмультфильм». Первую линейку на себя возьмёт создатель «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Она станет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», рассказала глава студии Юлиана Слащёва.
Как пишет РБК, медиафраншиза об оригинальных русских супергероях с рабочим названием «Орден Алой звезды» совместными усилиями разрабатывают «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko. Впервые об это упомянули во время ПМЭФ в 2024 году.
Глава студии назвала Лукьяненко одним из лучших российских фантастов, который выпускает хиты «один за другим». Всего запланировано в серии шесть полнометражных фильмов и сериал, который раскроет история между первой и второй кинолентой. Сейчас они находятся на этапе доработки сценария.
«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы, в 2026 году намерены войти в производство», — поделилась планами глава «Союзмультфильма». Она уточнила, что на фоне инфляции на проект закладывается примерно 1-1,2 миллиарда рублей.
Ранее избранный режиссёр Сергей Лукьяненко рассказал, когда выйдут фильмы вселенной о русских супергероях. Также писатель не так давно продемонстрировал образ человека будущего.
Life.ru / Шедеврум