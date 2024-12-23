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23 декабря, 08:08

Глава «Союзмультфильма» анонсировала съёмки российского «ответа Marvel»

Глава «Союзмультфильма»: Фильмы о российский супергероях начнут снимать в 2026-м

Производством собственного игрового кино займётся «Союзмультфильм». Первую линейку на себя возьмёт создатель «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Она станет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», рассказала глава студии Юлиана Слащёва.

Как пишет РБК, медиафраншиза об оригинальных русских супергероях с рабочим названием «Орден Алой звезды» совместными усилиями разрабатывают «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko. Впервые об это упомянули во время ПМЭФ в 2024 году.

Глава студии назвала Лукьяненко одним из лучших российских фантастов, который выпускает хиты «один за другим». Всего запланировано в серии шесть полнометражных фильмов и сериал, который раскроет история между первой и второй кинолентой. Сейчас они находятся на этапе доработки сценария.

«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы, в 2026 году намерены войти в производство», — поделилась планами глава «Союзмультфильма». Она уточнила, что на фоне инфляции на проект закладывается примерно 1-1,2 миллиарда рублей.

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Ранее избранный режиссёр Сергей Лукьяненко рассказал, когда выйдут фильмы вселенной о русских супергероях. Также писатель не так давно продемонстрировал образ человека будущего.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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