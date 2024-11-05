«Прекрасное здоровье»: «Ночного дозора» представил образ человека будущего

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный миллионам россиянам по культовому роману «Ночной дозор», порассуждал, каким бы мог быть человек будущего. По его словам, через 50 лет люди будут обладать рядом улучшенных характеристик, причём корректировать их можно будет ещё до рождения.

«Я думаю, что через 50 лет мы сможем заранее, до рождения ребёнка, корректировать массу факторов, не просто придать человеку прекрасное здоровье», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Он также подчеркнул, что человек будущего станет более выносливыми к космической радиации. Кроме того, по словам писателя, через 50 лет люди станут лучше видеть и слышать.