«Прекрасное здоровье»: «Ночного дозора» представил образ человека будущего
Писатель Лукьяненко: В будущем люди смогут корректировать здоровье до рождения
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный миллионам россиянам по культовому роману «Ночной дозор», порассуждал, каким бы мог быть человек будущего. По его словам, через 50 лет люди будут обладать рядом улучшенных характеристик, причём корректировать их можно будет ещё до рождения.
«Я думаю, что через 50 лет мы сможем заранее, до рождения ребёнка, корректировать массу факторов, не просто придать человеку прекрасное здоровье», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
Он также подчеркнул, что человек будущего станет более выносливыми к космической радиации. Кроме того, по словам писателя, через 50 лет люди станут лучше видеть и слышать.
Ранее россиянам рассказали, в какие сферы жизни может быть внедрён ИИ. По словам эксперта, в будущем роботы могут заменить дворецкого и даже учителя.
pixabay / TheDigitalArtist