Укушенная огромной рыбой россиянка рассказала о травмах и увольнении обидчицы
Девушка, укушенная рыбой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / the_masha_zel
Девушка-аниматор, которую укусила огромная рыба за голову в китайском аквариуме, рассказала, что получила травму вокруг глаза, а напавшую белугу уволили из парка. Об этом рассказывает Мария в своих соцсетях.
«Я не поняла, что происходит. Раньше такого не было конечно. На глазу синяк и содрана кожа, сейчас со мной всё хорошо. Страха в аквариум вернуться нет, но на данный момент я на больничном», — пишет девушка под постом.
Мария рассказала, что рыбу прозвали Dyson за выдающиеся способности всасывания. Она добавила, что белугу уволили из данного парка развлечений.
Напомним, в китайском океанариуме посетители всерьёз испугались за аниматора в костюме русалки. На девушку внезапно напала огромная рыба, которая чуть не проглотила её голову. К счастью, россиянке удалось отразить атаку монстра и выбраться на поверхность.