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31 января, 11:22

Укушенная огромной рыбой россиянка рассказала о травмах и увольнении обидчицы

Девушка, укушенная рыбой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / the_masha_zel

Девушка, укушенная рыбой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / the_masha_zel

Девушка-аниматор, которую укусила огромная рыба за голову в китайском аквариуме, рассказала, что получила травму вокруг глаза, а напавшую белугу уволили из парка. Об этом рассказывает Мария в своих соцсетях.

«Я не поняла, что происходит. Раньше такого не было конечно. На глазу синяк и содрана кожа, сейчас со мной всё хорошо. Страха в аквариум вернуться нет, но на данный момент я на больничном», — пишет девушка под постом.

Мария рассказала, что рыбу прозвали Dyson за выдающиеся способности всасывания. Она добавила, что белугу уволили из данного парка развлечений.

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Напомним, в китайском океанариуме посетители всерьёз испугались за аниматора в костюме русалки. На девушку внезапно напала огромная рыба, которая чуть не проглотила её голову. К счастью, россиянке удалось отразить атаку монстра и выбраться на поверхность.

Николай Рюмин
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