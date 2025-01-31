Укушенная огромной рыбой россиянка рассказала о травмах и увольнении обидчицы

Девушка-аниматор, которую укусила огромная рыба за голову в китайском аквариуме, рассказала, что получила травму вокруг глаза, а напавшую белугу уволили из парка. Об этом рассказывает Мария в своих соцсетях.

«Я не поняла, что происходит. Раньше такого не было конечно. На глазу синяк и содрана кожа, сейчас со мной всё хорошо. Страха в аквариум вернуться нет, но на данный момент я на больничном», — пишет девушка под постом.

Мария рассказала, что рыбу прозвали Dyson за выдающиеся способности всасывания. Она добавила, что белугу уволили из данного парка развлечений.